Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым

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Экс-нападающий московского ЦСКА Витиньо заявил, что всегда будет болеть за армейцев, передает «Советский спорт».

«Хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем побед и удачи.

Я провел восхитительный период жизни здесь и действительно поучаствовал во всем: в завоевании большого количества трофеев, в выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. Сейчас я возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как будто моя миссия уже подошла к концу. Признателен клубу за теплоту, любовь и семейную атмосферу», — цитирует Витиньо пресс-служба ЦСКА.

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Сейчас бразилец является игроком «Фламенго».

Ранее Витиньо расплакался на презентации во «Фламенго».