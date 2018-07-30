«Локомотив» спас ничью в матче с «Уфой»
Московский «Локомотив» сумел спасти ничью в выездном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 0:0. В самой концовке встречи нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун мог сотворить первую сенсацию РПЛ, но голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме отбил пенальти.
Реклама
В следующем туре «Уфа» примет махачкалинский «Анжи», а красно-зеленые сразятся со столичным «Спартаком».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны стартовые составы на матч «Уфа» — «Локомотив».
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
«Уфа» (Уфа) — «Локомотив» (Москва) — 0:0