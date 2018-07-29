Владимир Кличко поможет Джошуа готовиться к бою с Поветкиным

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Бывший чемпион мира в весовой категории свыше 90,71 кг украинец Владимир Кличко станет спарринг-партнером британца Энтони Джошуа в подготовке к поединку против россиянина Александра Поветкина, сообщает «Советский спорт».

Бой между Джошуа и Поветкиным за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) запланирован на 22 сентября и должен пройти в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее обладатель пояса WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о Поветкине.