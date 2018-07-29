Экс-президент «Спартака» похвалил клуб за отсутствие покупок «всякого бреда»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал летнюю трансферную кампанию красно-белых, передает Rusfootball.
По словам Червиченко, трансферная стратегия москвичей изменилась.
«Хорошо, что уже не покупают всякий бред, не совершают покупки ради покупки. Очевидно, что стоит искать футболистов, которые сделают команду сильнее», — сказал он.
Реклама
Этим летом команда Массимо Карреры пополнилась защитником Самуэлем Жиго и хавбеком Александром Ташаевым.
Ранее сообщалось, что 20-летний Александр Максименко выразил готовность стать основным вратарем «Спартака».