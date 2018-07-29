Концерт в честь побед российских спортсменов посетили 30 тысяч человек

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В Москве прошел концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным успехам россиян в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным столичного ГУ МВД, торжественное мероприятие посетили около 30 тысяч человек. Вход на концерт, походивший на Манежной площади, был свободным.

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Участие в концерте приняли национальные сборные по футболу и хоккею.

Ранее сообщалось, что известная волейболистка раскритиковала награду сборной России.