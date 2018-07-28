В РФС зафиксировали оскорбительные выкрики болельщиков «Локомотива»

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Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил, что РФС зафиксировал оскорбительные выкрики со стороны болельщиков московского «Локомотива» во время матча за Суперкубок России со столичным ЦСКА, сообщает Sport24.

«Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива». В данный момент изучаются записи с камер, после всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), который и вынесет решение», — сказал Смертин.

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27 июля, в Нижнем Новгороде армейцы переиграли «железнодорожников» в дополнительное время со счетом 1:0 и в седьмой раз стали обладателями Суперкубка России по футболу.

Ранее сообщалось, что в РФС отметили роль молодых игроков в матче Суперкубок России.