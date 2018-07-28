Украинская теннисистка отказалась ехать в Россию по политическим причинам

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup, который проходит в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам директора турнира Александра Островского, спортсменка отказалась прилетать в Москву по политическим причинам.

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«На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь», — сказал он.

Островский выразил уверенность, что принимающая сторона обеспечила бы должную безопасность Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила государственный орден «За заслуги».