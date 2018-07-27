В драке на Курском вокзале погиб футбольный болельщик

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Футбольный болельщик погиб в результате драки между двумя группами молодых людей, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел 27 июля на Курском вокзале. Отмечается, что потасовка произошла на бытовой почве. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Организатор потасовки был задержан. Поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород», во время остановки которого произошел инцидент, отправился с опозданием.

Встреча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинский вратарь клуба «Альмагро» Факундо Эспиндола погиб в уличной драке.