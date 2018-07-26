Генич предсказал «зачахание» Головина в «Монако»

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Известный российский журналист и спортивных комментатор Константин Генич поделился мыслями о возможном переходе полузащитник московского ЦСКА Александра Головина в «Монако», передает «Советский спорт».

По мнению комментатора, хавбеку сборной России будет сложно проявить себя в стане «монегасок».

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«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.

22-летний россиянин сегодня официально может стать игроком «Монако». Сумма трансфера оценивается в €30 млн.

Ранее в Госдуме оценили решение Головина перейти в «Монако».