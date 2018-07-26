Генич предсказал «зачахание» Головина в «Монако»
Известный российский журналист и спортивных комментатор Константин Генич поделился мыслями о возможном переходе полузащитник московского ЦСКА Александра Головина в «Монако», передает «Советский спорт».
По мнению комментатора, хавбеку сборной России будет сложно проявить себя в стане «монегасок».
Реклама
«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.
Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.
22-летний россиянин сегодня официально может стать игроком «Монако». Сумма трансфера оценивается в €30 млн.
Ранее в Госдуме оценили решение Головина перейти в «Монако».