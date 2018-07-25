СМИ: 25 июля ЦСКА определится с будущим Головина
Московский ЦСКА определится с будущим в клубе полузащитника Александра Головина 25 июля, сообщает «Чемпионат.com».
Президент армейцев Евгений Гинер в среду примет окончательное решение по хавбеку. На данный момент красно-синие имеют предложения от «Челси» и «Монако».
Реклама
«Монегаски» предлагают более выгодный контракт, однако с «аристократами» ЦСКА связывает хорошие отношения. При этом в переговоры может вмешаться «Ювентус», однако пока туринцы не делали предложение.
В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что ЦСКА позволит Головину выбрать между «Монако» и «Челси».