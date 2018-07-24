Умерла Юлия Борисенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/11698711/TASS_26032099-pic905-895x505-23658.jpg">

Защитник женского футбольного клуба «Звезда-БГУ» Юлия Борисенко скончалась в возрасте 28 лет, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы белорусского клуба, спортсменка умерла в Минске.

«Пришла печальная новость о том, что не стало футболистки «Звезды-БГУ» Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость. Команда, руководство клуба и болельщики разделяют боль утраты родных и близких», — говорится в сообщении.

Реклама

Борисенко известна по выступлениям за женскую сборную Белоруссии, а также российский клуб «Рязань-ВДВ», в составе которого футболистка становилась чемпионом первенства в 2013 году, а в 2014 году стала обладателем Кубка России.

Последний матч с участием Борисенко датирован 21 июля. В рамках чемпионата Белоруссии «Звезда-БГУ» разгромил «Славянку» со счетом 22:0. Борисенко отличилась одним голом.