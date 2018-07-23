Белорусская теннисистка Саснович высоко оценила организацию турнира в Москве

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Белорусская теннисистка Александра Саснович высоко оценила организацию турнира Moscow River Cup, передает ТАСС.

«Чувствовала себя на корте хорошо, получалось то, что планировала. Я очень довольна сегодняшней игрой, сыграть лучше против этой соперницы нельзя. Это приличный турнир, выиграть может каждый, потому что состав очень плотный, сюда приехали хорошие игроки. Но я не против выиграть этот турнир.

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Мне здесь все очень нравится, организаторы турнира очень постарались. Нас прекрасно встретили, с транспортом нет проблем, играем в красивом месте. Все здорово, только мне не очень нравится, что здесь очень влажно, из-за этого я потеряла два килограмма», — заявила Саснович.

Белорусская спортсменка в первом круге московского турнира обыграла представительницу Швеции Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3.

Соревнование международной категории проходит на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча, призовой фонд составляет $750 тыс.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Москве.

Теннис. Москва (Россия). 1-й круг

Александра Саснович (Белоруссия) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:1, 6:3