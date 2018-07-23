Мексиканская команда побежала праздновать гол и пропустила в пустые ворота

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Мексиканская команды «Морелия» сравняла счет в концовке матча чемпионата Мексики против «Толуки» и побежала практически в полном составе праздновать забитый мяч. Однако судья зафиксировал офсайд и позволил игрокам «Толуки» быстро ввести мяч в игру, сообщает «Советский спорт».

Видеозапись опубликована в YouTube.

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«Толука» забила мяч в пустые ворота и удвоила свое преимущество. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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