Мексиканская команда побежала праздновать гол и пропустила в пустые ворота
Мексиканская команды «Морелия» сравняла счет в концовке матча чемпионата Мексики против «Толуки» и побежала практически в полном составе праздновать забитый мяч. Однако судья зафиксировал офсайд и позволил игрокам «Толуки» быстро ввести мяч в игру, сообщает «Советский спорт».
Видеозапись опубликована в YouTube.
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«Толука» забила мяч в пустые ворота и удвоила свое преимущество. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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