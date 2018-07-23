Моуринью не может назвать «Манчестер Юнайтед» командой

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Сан-Хосе Эртквейкс», передает Sport24.

Матч прошел в рамках Международного кубка чемпионов.

«Это была, по сути, очередная тренировка. Пока нас нельзя назвать командой. Мы группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды игроки, юниоры и так далее. Пока что у нас нет команды, чтобы играть лучше.

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Тяжело, когда в составе нет десяти игроков основы. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это нелегко. Мотивация в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться», — сказал главный тренер.

Следующий матч команда сыграет против «Баварии» 5 августа. Матч пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» в контрольном матче.