Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика над Гассиевым

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Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев поделился мнением о словах президента Украины Петра Порошенко, назвавшего победу Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) символом украинской борьбы.

«Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причем явное превосходство советской боксерской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат.

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А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксеры», — цитирует Валуева RT.

В ночь на 22 июля прошел первый в истории финал WBSS в тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей после завершения всех 12 раундов.

Ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю заявил, что у поединка не было политической составляющей.