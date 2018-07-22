Путин считает День российского бокса важным этапом подготовки к Олимпиаде-2020

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Президент России Владимир Путин уверен, что День российского бокса станет важным этапом подготовки спортсменов к Олимпиаде — 2020 в Токио, передает ТАСС.

«Уверен, что и в нынешнем году День бокса пройдет на высоком уровне, привлечет большое число участников, оставит добрые, незабываемые впечатления. И конечно, послужит важным этапом подготовки нашей команды к главному спортивному событию 2020 года — летним Олимпийским играм в Токио», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

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Президент отметил, что такие мероприятия «стали хорошей традицией и востребованной инициативой, которая объединяет людей по всей стране».

«Мы с успехом проводим самые авторитетные мировые первенства, создаем удобную и качественную спортивную инфраструктуру, стремимся, чтобы к активному, здоровому образу жизни приобщалась молодежь», — добавил Путин.

Ранее служба безопасности Трампа изучила подаренный Путиным мяч.