Гассиев считает поражение от Усика отличным опытом

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Россиянин Мурат Гассиев прокомментировал свое поражение от представителя Украины Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает ТАСС.

31-летний Усик победил Гассиева единогласным решением судей. Встреча проходила на московской арене «Олимпийский». «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боя.

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«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши с замечательно проделанной работой. Он показал, что мне есть над чем работать, чувствуется разница, что у него огромная любительская школа. Я же увидел свои слабые стороны, буду работать дальше и вернусь намного сильнее», — сказал россиянин.

По словам Гассиева, победа Усика является справедливой.

«Мы знали, что Усик будет много двигаться и наносить серийные удары, но он выполнил свою работу намного лучше, чем я, результатом стала его победа. Ты можешь готовиться к одному, а на ринге будет другое. Я старался выполнять указания тренера, но сегодня был не мой день, ничего не вышло. Саша одержал безоговорочную победу», — заключил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин поддержал Гассиева после поражение от Усика.