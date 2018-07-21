Мутко: надеюсь, что Березуцкие останутся в футболе

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Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал завершение профессиональной карьеры защитниками московского ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими, передает ТАСС.

«Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. - Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм.

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Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение. Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», — сказал Мутко.

Березуцкие провели 1033 матча за ЦСКА.

Ранее братья Березуцкие завершили карьеру.