Роднина о смерти Тена: это очень больно
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена стала огромной потерей для фигурного катания, передает «РИА Новости».
«То, что случилось с Теном — это, конечно, очень больно. Молодой, перспективный, один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи. Самые искренние слова соболезнования от меня родным. Это утрата, потеря», — сказала Роднина.
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Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Тен скончался от ножевого ранения в возрасте 25 лет.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Тен был не только учеником, но и товарищем.