УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»
Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) отклонил апелляции московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на санкции по итогам матчей Лиги Европы, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба организации, «Зенит» был оштрафован на €70 тыс. после матча 1/8 финала Лиги Европы с немецкой командой «Ред Булл Лейпциг» 1:1 за бросание болельщиками посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокировку лестничных пролетов, также сине-бело-голубым придется провести следующий домашний матч еврокубков при пустых трибунах.
«Спартак» подвергся наказанию со стороны УЕФА после игры 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» . Клуб обвинили в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании предметов на поле, а также блокировании лестничных пролетов на трибунах. Российский клуб также был оштрафован на €55 тыс. и не сможет рассчитывать на поддержу своих болельщиков в двух следующих гостевых играх еврокубков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен приобрести защитника из чемпионата Италии.