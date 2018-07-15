СМИ: Роналду планировал перейти в «Наполи», а не «Ювентус»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/237/11821237/RTS1UKS5-pic905-895x505-40328.jpg">

Португальский форвард Криштиану Роналду изначально планировал перейти в неаполитанский «Наполи», а не туринский «Ювентус», сообщает Sport24.

По информации Football Italia, именно «Наполи» был приоритетным вариантом для Роналду, но неаполитанцы не смогли позволить себе огромные траты.

Реклама

«Ювентус» был для Роналду запасным планом. В итоге туринцы купили нападающего за €112 млн.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее был подсчитан посекундный доход Роналду в «Ювентусе».