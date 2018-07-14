СМИ: Сарри подписал контракт с «Челси»
Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подписал контракт с лондонским «Челси», сообщает «Советский спорт».
Как информирует Sky Sport Italia, официально о подписании соглашения будет объявлено в ближайшее время.
Отмечается, что Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской 13 июля.
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Под руководством Сарри «Наполи» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Италии, набрав 91 очко.
Ранее Антонио Конте официально покинул пост главного тренера лондонского «Челси».