Роналду отказался от контракта на €200 млн из Китая
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался от контакта на €200 млн из Китая, передает «Советский спорт».
По информации Marca, один из китайских клубов предложил футболисту зарплату в €100 млн за сезон, а контракт должен был быть рассчитан на два года. Но Роналду отказался.
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Как сообщают испанские и итальянские СМИ, португалец ведет переговоры с туринским «Ювентусом».
Также форвард попал в сферу интересов английского клуба «Манчестер Юнайтед».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что переход Роналду в «Ювентус» осчастливит Джанлуиджи Буффона.