Роналду отказался от контракта на €200 млн из Китая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/189/11821189/RIAN_5569524.HR.ru__1_-pic905-895x505-25513.jpg">

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался от контакта на €200 млн из Китая, передает «Советский спорт».

По информации Marca, один из китайских клубов предложил футболисту зарплату в €100 млн за сезон, а контракт должен был быть рассчитан на два года. Но Роналду отказался.

Реклама

Как сообщают испанские и итальянские СМИ, португалец ведет переговоры с туринским «Ювентусом».

Также форвард попал в сферу интересов английского клуба «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что переход Роналду в «Ювентус» осчастливит Джанлуиджи Буффона.