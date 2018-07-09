Александр Емельяненко готов выступить в UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что готов рассмотреть предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) об участии в турнире, который пройдет в Москве.

«Мне не предлагали выступить на турнире UFC в Москве, у них ведь нет единичных контрактов. Если они заключают контракт с бойцом, то становятся правообладателями на него, спортсмен не может драться по нескольким версиям. Но пусть они сделают предложение, возможно, мы к чему-то придем и о чем-то договоримся», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

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Ранее сообщалось, что поединок между Емельяненко и Пештой на турнире RCC в Екатеринбурге завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.