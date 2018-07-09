СМИ: «Челси» заплатит за Головина £20 млн
Лондонский «Челси» заплатит за полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина £20 млн, сообщает «Советский спорт».
По информации журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, сделка будет осуществлена, когда Маурицио Сарри станет главный тренером «синих».
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Итальянский специалист хотел видеть Головина в составе «Наполи», когда тренировал неаполитанцев.
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