В Таиланде вывели на поверхность двоих детей из затопленной пещеры
Двое из 12 школьников, которые были заблокированы в пещере Тхам Луанг в Таиланде, выведены на поверхность. Об этом сообщает «РИА Новости».
«По неофициальной информации, двое детей уже выведены на поверхность и находятся у входа в пещеру», — передает издание «Кхао Сот».
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Футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за затопления все выходы заблокированы, и дети никак не могут выбраться наружу.