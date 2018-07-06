Дзюбой заинтересовался английский клуб

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Английский клуб «Кардифф Сити» проявляет интерес к нападающему сборной России и петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, передает «Спорт-Экспресс».

Клуб готовится к выступлению в Английской премьер-лиге (АПЛ), куда пробился по итогам прошлого сезона.

Нападающий привлек внимание своим выступлением на чемпионате мира — 2018 в России. Дзюба забил три мяча в четырех матчах.

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Контракт форварда с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоны Дзюба вышел на поле в 25 матчах чемпионата России. Он отметился семью голами и тремя голевыми передачами.

Вторую половину сезона нападающий провел в тульском «Арсенале».

Ранее сообщалось, что фанат набил тату с изображением празднующего гол на ЧМ-2018 Дзюбы.