Дзюбой заинтересовался английский клуб
Английский клуб «Кардифф Сити» проявляет интерес к нападающему сборной России и петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, передает «Спорт-Экспресс».
Клуб готовится к выступлению в Английской премьер-лиге (АПЛ), куда пробился по итогам прошлого сезона.
Нападающий привлек внимание своим выступлением на чемпионате мира — 2018 в России. Дзюба забил три мяча в четырех матчах.
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Контракт форварда с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
В прошедшем сезоны Дзюба вышел на поле в 25 матчах чемпионата России. Он отметился семью голами и тремя голевыми передачами.
Вторую половину сезона нападающий провел в тульском «Арсенале».
Ранее сообщалось, что фанат набил тату с изображением празднующего гол на ЧМ-2018 Дзюбы.