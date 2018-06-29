Абрамович помешал трансферу Головина в «Барселону»
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».
По информации испанского издания Mundo Deportivo, к игроку также проявляла интерес каталонская «Барселона», однако армейцы предпочитают продать Головина в «Челси» из-за дружбы президента клуба Евгения Гинера с владельцем «аристократов» Романом Абрамовичем.
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При этом отмечается, что сам хавбек сборной России выражал желание присоединиться к сине-гранатовым.
22-летний Головин выступает за основную команду ЦСКА с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 43 проведенных матча, семь голов и шесть результативных передач.
Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» предложит за Головина более €20 млн.