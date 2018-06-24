Эрмитажный кот Ахилл стал лучшим оракулом ЧМ-2018
Эрмитажный кот Ахилл стал лучшим оракулом чемпионата мира по футболу в России, сообщает «ТурСтат».
Ахилл верно предсказал победу России над Саудовской Аравией и Египтом, выигрыш Ирана в матче с Марокко и успех Бразилии в игре с Коста-Рикой.
Медведь Яков Потапыч верно предсказал обе победы российской сборной и ничью Португалии и Испании, однако ошибся в прогнозе на игру Аргентины и Исландии.
Третье место заняла тапир Клеопатра, которая предсказала победу Англии над Панамой, России над Египтом, Швеции над Южной Кореей и Ирана над Марокко, но ошибочно спрогнозировала победу Аргентины над Хорватией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее кот Ахилл предсказал победителя матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика.