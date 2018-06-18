Quartz: Путин выйдет победителем из ЧМ-2018

В связи с тем, что от сборной России на Чемпионате мира по футболу никто не ждет хороших результатов, одним из победителей, который заранее известен, является президент России Владимир Путин. Об этом пишет интернет-издание Quartz.

Путин понимает возможность, которую предоставляет спорт, для пробуждения чувства национальной гордости, и неоднократно использовал спортивные события для повышения своей популярности у населения страны. В частности, речь идет об Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

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В материале говорится, что Путин использует подобные мероприятия с целью показать россиянам, что страна по-прежнему является главным действующим лицом на международной арене, а также повысить их чувство национальной гордости. Сборная России едва ли представит повод для празднования победы по итогам ЧМ, в то же время главной причиной национальной гордости будет сам факт проведения этого мероприятия.

Quartz обращает внимание на то, что подобная стратегия российских властей может обернуться рисками, которые заключаются во внимании общественности во время проведения турнира к коррупции, неэффективному управлению и нарушениям в сфере прав человека.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства остался доволен матчем открытия Чемпионата мира — 2018.