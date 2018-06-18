Сбивший людей на Ильинке таксист оказался чемпионом по панкратиону

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Таксист, 16 июня устроивший аварию в центре Москвы, оказался бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств, аналог боев без правил), сообщает «Московский комсомолец».

Подтверждение этому есть в официальной группе Федерации смешанных боевых искусств (ММА).

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«Он такой хороший парень! Всегда помогал родне, около десяти лет назад уехал из Бишкека на заработки. Поселился у меня в подмосковных Озерах, работал в универмагах, прививал моим сыновьям любовь к спорту. Потом устроился поваром-сушистом и около четырех лет назад переехал в Москву», — сказала родственница 28-летнего Анарбека улуу Чынгыза Айгуль.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились восемь человек.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше интересоваться чемпионатом мира после победы сборной‍.