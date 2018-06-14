Гризманн объявил решение о своей дальнейшей карьере
Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в испанском клубе, сообщает ТАСС.
К футболисту предметный интерес проявляла каталонская «Барселона». Гризманн выступает в составе «матрасников» с 2014 года, куда перешел из «Реал Сосьедада».
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27-летний француз в минувшем сезоне провел 49 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач. В футболке мадридской команды он одержал победу в Лиге Европы.
Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оценил возможность перехода в каталонский клуб Гризиманна.