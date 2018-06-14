Ибрагимович: Россия победит на чемпионате мира — 2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/807/8312807/2016-06-13T175525Z_108842125_MT1ACI14436007_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-IRL-SWE-pic905-895x505-45725.jpg">

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и экс-форвард сборной Швеци по футболу Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто завоюет золотые медали чемпионата мира — 2018.

«Кто выиграет чемпионат мира? Россия. Почему? Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила», — цитирует Ибрагимовича сайт «Матч ТВ».

Реклама

36-летний шведский форвард завершил выступления за национальную команду в 2016 году.

Сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи. Российская сборная выступит в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля.