Овечкин опустил американского телеведущего в Кубок Стэнли

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выпил из Кубка Стэнли во время юмористического шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon («Вечернее шоу Джимми Фэллона»), которое он посетил вместе с одноклубником Брэйденом Холтби. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что телеведущий вместе с хоккеистами сначала пил из Кубка Стэнли с помощью соломинки, но затем спортсмены опустили Фэллона в чашу.

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Ранее фотографию со съемок передачи в своем аккаунте в инстаграме выложил «Кэпиталз».