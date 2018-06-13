Овечкин опустил американского телеведущего в Кубок Стэнли
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выпил из Кубка Стэнли во время юмористического шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon («Вечернее шоу Джимми Фэллона»), которое он посетил вместе с одноклубником Брэйденом Холтби. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что телеведущий вместе с хоккеистами сначала пил из Кубка Стэнли с помощью соломинки, но затем спортсмены опустили Фэллона в чашу.
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Ранее фотографию со съемок передачи в своем аккаунте в инстаграме выложил «Кэпиталз».