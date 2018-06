Ковальчук интересен восьми-девяти клубам НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук интересен ряду клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Форвард уже встречался с представителями «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс», однако североамериканский инсайдер Даррен Дрегер на своей официальной странице в твиттере сообщил, что к россиянину проявляют интерес восемь-девять клубов НХЛ.

35-летний игрок в минувшем сезоне выступал за петербургский СКА. Сейчас он является неограниченно свободным агентом. Отмечается, что официальный контракт с ним может быть подписан не ранее 1 июля 2018 года.

Уроженец Твери в НХЛ защищал цвета таких клубов, как «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз». Всего в активе Ковальчука 816 матчей в НХЛ, в которых он набрал 816 (417+399) очков.

Kovalchuk actually met with the Sharks today. San Jose among the 8-9 teams with interest. https://t.co/9u2Zq3NXAP