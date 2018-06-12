В сборной Австралии удивились количеству зрителей на тренировке в Казани
Сборная Австралии провела открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы» в Казани в преддверии чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что тренировку посетило более трех тысяч человек.
В пресс-службе команды поблагодарили всех зрителей за поддержку.
«Спасибо нашим 3212 зрителям, которые присоединились к нашей первой тренировке в Казани», — говорится в сообщении.
Ранее футболистам сборной Франции устроили сюрприз в Подмосковье.
Сегодня на стадионе "Трудовые резервы" проходит открытая тренировка сборной участницы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. ⚽ Австралии!!! Более 3,5 тысяч болельщиков сегодня собрались здесь, чтобы увидеть тренировку профессиональных игроков мирового уровня! ☝️ #трудовыерезервы #стадионтрудовыерезервы #fifa2018 #fifa #australia #socceroos #футбол #открытаятренировка #казань #футболист #спорт #болельщики