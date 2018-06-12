В сборной Австралии удивились количеству зрителей на тренировке в Казани

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/11742301/RIAN_3140173.HR-pic905-895x505-75106.jpg">

Сборная Австралии провела открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы» в Казани в преддверии чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что тренировку посетило более трех тысяч человек.

В пресс-службе команды поблагодарили всех зрителей за поддержку.

Реклама

«Спасибо нашим 3212 зрителям, которые присоединились к нашей первой тренировке в Казани», — говорится в сообщении.

Ранее футболистам сборной Франции устроили сюрприз в Подмосковье.