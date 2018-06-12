Экс-чемпион мира по боксу Фьюри назвал Уайлдера и Джошуа бомжами

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Непобежденный британо-ирландский боксер-профессионал Тайсон Фьюри раскритиковал нынешних чемпионов в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мне плевать, кто будет следующим соперником — они все одинаковые. Все одинаковые бомжи — Уайлдер, Джошуа, Паркер. Они такие же, как Мануэль Сефер. Или как там его звали? (Сефер Сефери — Газета.Ru)», — сказал боксер.

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Фьюри выразил уверенность в том, что станет чемпионом мира к концу года, а также заявил о волнении после возвращения на ринг в главном бою вечера.

Ранее Фьюри рассказал, когда планирует провести следующий поединок.