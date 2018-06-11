Месси считает налоговый скандал вокруг него «заказом» из Мадрида

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Футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси рассказал о налоговых проблемах в Испании, сообщает «Советский спорт».

«2017 год получился для меня сложным. Проблемы с казначейством. Я не впадал в депрессию, но то, как атаковали меня, как высказывались обо мне, моей семье, отце, близких… Было очень трудно. В особенности это касается Мадрида. Я чувствовал, что меня открыто атакуют. К счастью, меня поддерживали люди в Барселоне, в Каталонии, и это делало меня чуть более спокойным», — цитирует Месси Marca.

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Форвард отметил, что в скандале был заинтересован Мадрид.

«Думаю, это был заказ. Атаковать меня, уязвить меня, использовать момент слабости, пока мы проходили через то, что творилось. Я прошел это, потому что понимал, что это исходит из Мадрида», — сказал игрок.

Лионель и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.

Ранее Месси рассказал о том, будет ли готов завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018.