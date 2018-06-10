Футболистам сборной Франции устроили сюрприз в Подмосковье

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Сборная Франции по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

По прибытию в Истру, где «трехцветные» будут жить и тренироваться во время мирового первенства, футболистов и тренерский штаб французов ждал приятный сюрприз. Руководство базы украсило двери апартаментов портретами каждого из игроков.

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Отмечается, что футболисты остались под впечатлением от теплого приема и выкладывали фотографии со своими портретами в инстаграм.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Дидье Дешама на групповой стадии турнира сыграют с командами Австралии, Перу и Дании.

Ранее сообщалось, что тренировку сборной Египта в Грозном посетили более семи тысяч человек.