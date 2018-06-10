Президент Франции назвал уход Зидана из «Реала» разумным решением
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение об уходе своего соотечественника Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».
«Я не был удивлен решением Зизу покинуть «Реал». Это разумное решение», — приводит слова Макрона TF1.
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45-летний Зидан возглавлял основную команду «сливочных» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал девять трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать €150 млн за полузащитника «Лацио».