Президент Франции назвал уход Зидана из «Реала» разумным решением

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение об уходе своего соотечественника Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

«Я не был удивлен решением Зизу покинуть «Реал». Это разумное решение», — приводит слова Макрона TF1.

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45-летний Зидан возглавлял основную команду «сливочных» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал девять трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать €150 млн за полузащитника «Лацио».