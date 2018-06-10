Сборная Египта вместе с Салахом прилетела в Россию на ЧМ-2018

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Футболисты и тренерский штаб сборной Египта прибыли в Россию для участия в чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Во время турнира египтяне будут базироваться в Грозном. Первую открытую тренировку национальная команда Египта проведет 10 июня на стадионе «Ахмат-Арена».

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Вместе с командой в Россию на мундиаль прилетел полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах. Его участие в первых матчах группового этапа остается под вопросом в связи с травмой руки, полученной в финале Лиги чемпионов-2017/18 с «Реалом».

На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, России и Уругвая. Первый матч для египтян состоится 15 июня. В Екатеринбурге сборная Египта сыграет с Уругваем.