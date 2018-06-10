Тренер Тима не верит в победу своего подопечного в финале «Ролан Гаррос»

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Тренер австрийского теннисиста Доминика Тима Гюнтер Бресник поделился ожиданиями от предстоящей финальной встречи Открытого чемпионата Франции своего подопечного с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Для меня Надаль – лучший спортсмен, которого я когда-либо видел. Он может быть агрессивным и держать высочайшую интенсивность на протяжении долгого времени. Для него нет разницы 00 играет он на тренировке или в официальных соревнованиях. Он придерживается таких взглядов долгие годы.

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Рафа по-прежнему на полголовы выше Тима в пятисетовых поединках и ещё на полголовы сильнее классом. В этом году я не вижу победы Доминика над ним. Впрочем, это не значит, что я не хотел бы ошибаться», — приводит слова Бресника New York Times.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Надаль в 11-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос».