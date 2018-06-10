Овечкин спал в обнимку с Кубком Стэнли во время перелета в Вашингтон
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заснул вместе с Кубком Стэнли во время перелета в Вашингтон. Об этом сообщает «Советский спорт».
Нападающий «столичных» Никлас Бэкстрем опубликовал в своем твиттере фото со спящим Овечкиным.
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Ранее сообщалось, что Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию.
Hey DC. We are coming in hot!#ifthereisonecitythatdiservesthis? pic.twitter.com/G6QzX5h1VU— Nicklas Backstrom (@backstrom19) 8 июня 2018 г.