Овечкин спал в обнимку с Кубком Стэнли во время перелета в Вашингтон

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заснул вместе с Кубком Стэнли во время перелета в Вашингтон. Об этом сообщает «Советский спорт».

Нападающий «столичных» Никлас Бэкстрем опубликовал в своем твиттере фото со спящим Овечкиным.

Ранее сообщалось, что Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию.

Hey DC. We are coming in hot!#ifthereisonecitythatdiservesthis? pic.twitter.com/G6QzX5h1VU