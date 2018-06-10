Британец Фьюри выиграл первый бой после 2,5-летнего перерыва

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри нокаутировал албанца Сефера Сефери в первом поединке после 2,5-летнего перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

10-раундовый рейтинговый поединок, который прошел в Манчестере, завершился победой Фьюри в четвертом раунде.

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В ноябре 2015 года Фьюри выиграл поединок против украинца Владимира Кличко за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Однако позднее 29-летний британец был лишен награды IBF из-за отказа от проведения обязательной защиты.

Ранее Фьюри пригласил президента США Дональда Трампа на свой бой с Сефери.