Фетисов раскритиковал мысль о выходных днях во время матчей ЧМ-2018

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Депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фетисов раскритиковал мысль о выходных днях во время матчей чемпионата мира по футболу, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению прославленного хоккеиста, нельзя делать исключения для одного вида спорта.

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«Страна должна работать, футболисты должны играть. А вот хоккей у нас проходит, и мы же не делаем выходные, или фигурное катание. Лично я не понимаю этого», — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что в Сочи дни матчей чемпионата мира по футболу будут выходными.