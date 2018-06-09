Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага в товарищеском матче

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Сборная депутатов Госдумы обыграла коллег из Бундестага в товарищеском футбольном матче, который прошел в Москве, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая на стадионе «Красная Пресня», завершилась со счетом 5:3 в пользу российской сборной.

«У нас уже сложилась за долгие годы прекрасная традиция проводить эти футбольные матчи. Знаменательно, что сегодняшний матч состоится в преддверии чемпионата мира, и, конечно, мы желаем удачи на турнире вашей прекрасной команде.

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Мы надеемся, что такие встречи укрепят отношения между странами», — заявил капитан российской команды, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.