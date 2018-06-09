Баскетболист «Химок» Швед установил два рекорда плей-офф Единой лиги ВТБ

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Защитник «Химок» Алексей Швед установил два рекорда плей-офф Единой лиги ВТБ в матче «Финала четырех» против казанского УНИКСа, сообщает «Советский спорт».

Баскетболист набрал 36 очков и стал самым результативным игроков в матче плей-офф. Защитник превзошел достижение разыгрывающего «Химок» Тайриза Райса (35 очков), установленного в 2016 году во встрече против «Локомотива-Кубани».

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Также Швед стал самым результативным баскетболистом за всю историю Единой лиги ВТБ. Всего в активе россиянина 545 очков. Игрок подмосковного клуба побил рекорд бывшего баскетболиста ЦСКА Милоша Теодосича (526).

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли УНИКС в матче «Финала четырех» Единой лиги ВТБ и вышли в финал соревнований, где встретятся с ЦСКА.