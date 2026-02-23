«Буду скучать»: Гуменник опубликовал фото с Малининым с закрытия Олимпиады

Гуменник под фото с Малининым заявил, что будет скучать

Российский фигурист Петр Гуменник в своих соцсетях опубликовал фото с американцем Ильей Малининым с церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Олимпиада закончилась! Буду скучать», — написал Гуменник.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Савелий Коростелев поднял Дарью Непряеву на плечи на закрытии Олимпийских игр.