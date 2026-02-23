Размер шрифта
В Петербурге мужчина пытался вломиться к соседу и получил пулю в лоб

78.ru: в Петербурге мужчина выстрелил соседу в лоб
Shutterstock/evgeniykleymenov

В Петербурге 37-летний мужчина выстрелил в лоб своему соседу, который повредил электрощиток и пытался вломиться к нему в квартиру с ломом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Солдата Корзуна. Между соседями давно длился конфликт. Во время очередной ссоры пострадавший вырвал провода из щитка оппонента, а затем попытался вломиться в его квартиру с помощью лома.

В ответ мужчина выстрелил ему из аэрозольного пистолета прямо в лоб. Стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого на юге Москвы пьяный мужчина напал на пожилую соседку и избил ее, злоумышленника раздражало, что женщина постоянно заказывает доставку на дом. Женщина в ответ распылила в него перцовый баллончик. На место был вызван наряд Росгвардии, мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее ссора соседей из-за громкой музыки в Карелии обернулась дракой со стрельбой.
 
