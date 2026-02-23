Размер шрифта
В Британии раскрыли, как Россия вывела из себя Зеленского

Аналитик Меркурис: Зеленского вывела из себя позиция России на переговорах
Mindaugas Kulbis/AP

Президента Украины Владимира Зеленского вывела из себя позиция России на трехсторонних переговорах, которую подтвердил глава делегации Владимир Мединский. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис.

По его словам, «украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией России», что объясняет «странное поведение» Владимира Зеленского после встречи. Он отметил «невероятно грубые высказывания» президента Украины в последующих интервью, в том числе с нецензурной бранью.

Аналитик отметил, что Киеву не нравится глава переговорной делегации Владимир Мединский, но там убеждали себя в том, что Москва проявит гибкость в некоторых вопросах. Однако эти надежды оказались безосновательными, констатировал эксперт.

«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, <…> Мединский ясно дал понять во время дополнительной личной встречи с Умеровым и Арахамией, проведенной уже после переговоров, что то, что он говорил на официальных заседаниях, представляет собой реальную позицию России. <…> И я не вижу причин, по которым русские должны сейчас менять свою позицию», — сказал Меркурис.

17 и 18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, Украины и США. После этих встреч президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в рамках политических вопросов на переговорах стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, однако «позиции были разные».

Украинский лидер рассказал, что Россия и США требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса при условии, что ВС РФ отступят на сопоставимое расстояние.

Также издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что на переговорах в Женеве Россия и Украина обсуждали создание совместной гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе.

Ранее Зеленский нашел новую причину не выводить войска с Донбасса.
 
